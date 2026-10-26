Svet

CRNE PROGNOZE ZA KIJEV! Sprema se NAJNEMILOSRDNIJA RATNA ZIMA do sada – Od mira nema ništa?!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 10. 2026. u 20:25

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UKRAJINU čeka još jedna brutalna ratna zima, malo je nade za skori mir u Ukrajini, izjavila je danas šefica evropske diplomatije Kaja Kalas na konferenciji za medije nakon sastanak ministara odrbane zemalja E5 u Parizu.

ЦРНЕ ПРОГНОЗЕ ЗА КИЈЕВ! Спрема се НАЈНЕМИЛОСРДНИЈА РАТНА ЗИМА до сада – Од мира нема ништа?!

Foto: Yaroslav Gunin / Zuma Press / Profimedia

Kalas je ocenila da postoji novi diplomatski zamah, ali da je jasno i da postupci ruskog predsednika Vladimira Putina govore "nešto sasvim drugo".

-Poslednjih dana, Rusija je ponovo pokrenula snažne napade na Kijev i potopila civilne brodove u Crnom moru. Naš zadatak je da pomognemo u odolevanju napadima i da povećamo cenu koju Rusija plaća. Ovog meseca, EU je usvojila najobuhvatnije sankcije protiv Rusije od početka rata, a pripremaju se i nove mere, istakla je Kalas.

Prema njenim rečima, zajedničko delovanje kontrola koje sprovode Francuska i druge zemlje članice EU usporavaju brodove iz tzv. "ruske flote u senci" i primoravaju ih da koriste duže i skuplje rute, i dodala da je potrebno povećati pritisak na tu "flotu".

Govoreći o jačanju odbrambene spremnosti Evrope, ona je navela da je ovog meseca predstavila rvi Izveštaj EU o odbrambenoj spremnosti, istakavši da EU izdvaja rekordne sume za odbranu, ali da ta sredstva treba da se usmereti tako da se pretoče u stvarne operativne kapacitete.

-Moramo nastaviti sa modernizacijom naših snaga i sposobnosti kako bismo izgradili snažniju Evropu u okviru snažnijeg NATO-a, navela je Kalas.

Kad je reč o Bliskom istoku, Kalas je ocenila da postoji ozbiljan rizik za novu eskalaciju u sukobu Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dodajući da bi nova eskalacija predstavljala gubitak za sve.

-Huti su neselektivno izvodili napade u Jemenu i Saudijskoj Arabiji. Pomorska operacija EU "Aspides" pomaže da se održi protok tereta i nafte kroz Crveno more, navela je Kalas i zahvalila Francuskoj, Italiji i Grčkoj na doprinosu u toj operaciji.

Dodala je da će EU uspostaviti novu misiju sa ciljem pružanja saveta i obuke Oružanim snagama Libana i Snagama unutrašnje bezbednosti.

-Pomoći ćemo Libanu da ojača kontrolu nad svojom teritorijom, bezbednost granica i unutrašnju bezbednost. Evropa ulaže u budućnost Libana, poručila je Kalas.

Ona je navela i da Plobidba međunarodnim rutama treba da ostane neometana.

Tanjug

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