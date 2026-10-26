CRNE PROGNOZE ZA KIJEV! Sprema se NAJNEMILOSRDNIJA RATNA ZIMA do sada – Od mira nema ništa?!
UKRAJINU čeka još jedna brutalna ratna zima, malo je nade za skori mir u Ukrajini, izjavila je danas šefica evropske diplomatije Kaja Kalas na konferenciji za medije nakon sastanak ministara odrbane zemalja E5 u Parizu.
Kalas je ocenila da postoji novi diplomatski zamah, ali da je jasno i da postupci ruskog predsednika Vladimira Putina govore "nešto sasvim drugo".
-Poslednjih dana, Rusija je ponovo pokrenula snažne napade na Kijev i potopila civilne brodove u Crnom moru. Naš zadatak je da pomognemo u odolevanju napadima i da povećamo cenu koju Rusija plaća. Ovog meseca, EU je usvojila najobuhvatnije sankcije protiv Rusije od početka rata, a pripremaju se i nove mere, istakla je Kalas.
Prema njenim rečima, zajedničko delovanje kontrola koje sprovode Francuska i druge zemlje članice EU usporavaju brodove iz tzv. "ruske flote u senci" i primoravaju ih da koriste duže i skuplje rute, i dodala da je potrebno povećati pritisak na tu "flotu".
Govoreći o jačanju odbrambene spremnosti Evrope, ona je navela da je ovog meseca predstavila rvi Izveštaj EU o odbrambenoj spremnosti, istakavši da EU izdvaja rekordne sume za odbranu, ali da ta sredstva treba da se usmereti tako da se pretoče u stvarne operativne kapacitete.
-Moramo nastaviti sa modernizacijom naših snaga i sposobnosti kako bismo izgradili snažniju Evropu u okviru snažnijeg NATO-a, navela je Kalas.
Kad je reč o Bliskom istoku, Kalas je ocenila da postoji ozbiljan rizik za novu eskalaciju u sukobu Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dodajući da bi nova eskalacija predstavljala gubitak za sve.
-Huti su neselektivno izvodili napade u Jemenu i Saudijskoj Arabiji. Pomorska operacija EU "Aspides" pomaže da se održi protok tereta i nafte kroz Crveno more, navela je Kalas i zahvalila Francuskoj, Italiji i Grčkoj na doprinosu u toj operaciji.
Dodala je da će EU uspostaviti novu misiju sa ciljem pružanja saveta i obuke Oružanim snagama Libana i Snagama unutrašnje bezbednosti.
-Pomoći ćemo Libanu da ojača kontrolu nad svojom teritorijom, bezbednost granica i unutrašnju bezbednost. Evropa ulaže u budućnost Libana, poručila je Kalas.
Ona je navela i da Plobidba međunarodnim rutama treba da ostane neometana.
Tanjug
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