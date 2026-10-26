Srbija

STRELCIMA 11.500 DINARA MESEČNO: Kraljevčani izdvajaju sredstva za protivgradnu zaštitu

Goran Ćirović

26. 10. 2026. u 11:02

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Gradsko veće Kraljeva donelo je zaključak o dodatnom novčanom stimulisanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada na Ibru za angažovanje tokom protivgradne sezone - od 15. aprila do 15. oktobra.

СТРЕЛЦИМА 11.500 ДИНАРА МЕСЕЧНО: Краљевчани издвајају средства за противградну заштиту

G.Šljivić

Prema usvojenom zaključku, ukupno 32 protivgradnih strelaca iz kraljevačkog kraja koji imaju i zaključene ugovore sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije dobiće dodatnu mesečnu naknadu od 11.500 dinara, odnosno ukupno 69.000 dinara za šest meseci angažovanja.


Ovom merom, kako se moglo čuti na sednci Gradskog veća, lokalna samouprava nastoji da unapredi sistem odbrane od grada i smanji rizik od štete koju mogu da izazovu vremenske nepogode.

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