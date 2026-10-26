Politika

MARTA KOS RAZGOVARALA SA SRDANOVIĆEM: Čestitala Studentskoj listi pobedu na izborima

Танјуг

26. 10. 2026. u 19:49

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EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos saopštila je danas da je razgovarala sa nosiocem liste "Studentska lista - studenti pobeđuju" Ilijom Srdanovićem, kome je čestitala na pobedi na parlamentarnim izborima u Srbiji.

МАРТА КОС РАЗГОВАРАЛА СА СРДАНОВИЋЕМ: Честитала Студентској листи победу на изборима

TANJUG/ Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić

Kos je nakon sastanka na svom nalogu na mreži Iks navela da je EU spremna da podrži novu vladu Srbije u napredovanju na evropskom putu.

Dodala je da je sa Srdanovićem razgovarala i o tome "koliko je važno izgraditi poverenje".

- Srpski narod je dao snažan mandat za promene. Njihovi zahtevi za vladavinom prava, borbom protiv korupcije i slobodnim medijima predstavljaju reforme koje mogu približiti Srbiju Evropskoj uniji - napisala je Kos. 

Na parlamentarnim izborima održanim juče u Srbiji, "Studentska lista - Studenti pobeđuju" osvojila je 141 mandat sa 53 odsto osvojenih glasova, dok je na drugom mestu bila lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sa osvojenih 38,8 odsto glasova, odnosno 103 mandata.

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