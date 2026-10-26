Srbija

GRADSKA GALERIJA: Tri umetnice izlažu slike i oslikana jaja

Dušanka Novković

26. 10. 2026. u 10:05

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POŽAREVAC - U Galeriji Narodnog muzeja u Požarevcu posetioci mogu videti izložbu slika i oslikanih jaja Ljiljane Branisavljević, Desanke Stanojević i Slađe Milovanović.

ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА: Три уметнице излажу слике и осликана јаја

D.N.

Sve tri umetnice članice su požarevačkog ULIS „Milena Pavlović Barili“ Požarevac i do sada su bile učesnice više kolektivnih i samostalnih izložbi. U galeriji su predstavljena njihova dela sa različitim motivima – portreti, pejzaži, aktovi i mrtva priroda. Izložba će biti otvorena do 7. novembra, uz besplatan ulaz.

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