Srbija

POZIV DAVAOCIMA: U sredu akcija davanja krvi u Petrovcu na Mlavi

Dušanka Novković

26. 10. 2026. u 10:08

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PETROVAC NA MLAVI – U sredu, 28. oktobra, Crveni krst organizuje još jednu akciju davanja krvi u Petrovcu na Mlavi, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА: У среду акција давања крви у Петровцу на Млави

D.N.

Akcija se održava u transfuziomobilu koji će biti postavljen ispred Srednje škole „Mladost“, u periodu od od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.

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