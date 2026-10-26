POZIV DAVAOCIMA: U sredu akcija davanja krvi u Petrovcu na Mlavi

ENGLESKI poljoprivrednik Tomas Ostin pustio je 13 divljih zečeva na svoje imanje kako bi mogao da ih lovi, ne sluteći da će se životinje toliko razmnožiti da će njihova populacija decenijama kasnije dostići stotine miliona. Tako se jedna naizgled bezazlena odluka iz 1859. godine pretvorila u ekološku katastrofu koja je promenila Australiju.