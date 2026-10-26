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UPOZNAJTE NAGI I POKE: Najslađi radnici japanske železnice redovno "kose" stanicu u Tokiju

Ivana Manić

26. 10. 2026. u 20:14

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JAPANSKA železnica angažovala je dve koze na stanici Jocuja da očiste rastinje ocenivši da je to ekološki prihvatljiva metoda borbe protiv korova.

УПОЗНАЈТЕ НАГИ И ПОКЕ: Најслађи радници јапанске железнице редовно косе станицу у Токију

Foto: X / JREast_official

Kompanije JR East saopštila je na društvenim mrežama da će koze Nagi i Poke svakog dana do decembra biti na toj lokaciji i da je reč o probnom projektu.

Saopšteno je da su nadležni umesto upotrebe hemikalija za borbu protiv neželjene vegetacije odlučili da angažuju životinje.

- Trenutno su dve koze aktivne. Ako ih primetite u blizini, molimo vas da ih toplo podržite - piše u objavi kompanije na Iksu.

Na stanici je postavljena tabla na kojoj piše da je hranjenje koza zabranjeno "pošto već imaju dovoljno hrane", a putnici često zastaju i fotografišu koze.

(Tanjug)

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