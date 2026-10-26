UPOZNAJTE NAGI I POKE: Najslađi radnici japanske železnice redovno "kose" stanicu u Tokiju

JAPANSKA železnica angažovala je dve koze na stanici Jocuja da očiste rastinje ocenivši da je to ekološki prihvatljiva metoda borbe protiv korova.

Foto: X / JREast_official

Kompanije JR East saopštila je na društvenim mrežama da će koze Nagi i Poke svakog dana do decembra biti na toj lokaciji i da je reč o probnom projektu.

Saopšteno je da su nadležni umesto upotrebe hemikalija za borbu protiv neželjene vegetacije odlučili da angažuju životinje.

JR is using two goats to naturally clear overgrown plants in central Tokyo. Nagi and Pokke can be seen near Yotsuya station and are expected to be on duty until around December. They've put up a "don't feed the goats" sign - they've got enough food. https://t.co/juUY9jS4p1 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 21, 2026

- Trenutno su dve koze aktivne. Ako ih primetite u blizini, molimo vas da ih toplo podržite - piše u objavi kompanije na Iksu.

Na stanici je postavljena tabla na kojoj piše da je hranjenje koza zabranjeno "pošto već imaju dovoljno hrane", a putnici često zastaju i fotografišu koze.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Nasilje blokadera u Vrbasu nad članovima SNS