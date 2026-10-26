Još jedan odlazak sa Marakane! Fudbaler napustio Zvezdu!
Već se zna i gde nastavlja karijeru.
Ove nedelje startuje takmičenje u Ligi šampiona za mlade. Omladinsku ekipu Crvene zvezde u sredu čeka gostovanje slovenačkom Bravu, dok se revanš igra sedam dana kasnije u Beogradu.
Pred ovaj meč, kako saznaje Meridian sport, ekipu je napustio napadač Aleksa Stojanović.
Radi se o fudbaleru rođenom 2009. godine koji je u tekućoj sezoni na sedam mečeva postigao jedan gol. Zbog toga su na Marakani odlučili da Stojanović u nastavku sezone bude na raspolaganju omladincima Grafičara.
To znači da će imati priliku da pomogne juniorima Zvezdine filijale u borbi za ulazak u Omladinsku ligu Srbije. Crveno-beli su na devet mečeva upisali šest pobeda i tri poraza, dok lider Teleoptik ima šest bodova više.
Stojanović je na Marakanu stigao iz OFK Beograda, a prošle sezone u kadetima je na 24 utakmice postigao devet pogodaka.
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