Još jedan odlazak sa Marakane! Fudbaler napustio Zvezdu!

Već se zna i gde nastavlja karijeru.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ove nedelje startuje takmičenje u Ligi šampiona za mlade. Omladinsku ekipu Crvene zvezde u sredu čeka gostovanje slovenačkom Bravu, dok se revanš igra sedam dana kasnije u Beogradu.

Pred ovaj meč, kako saznaje Meridian sport, ekipu je napustio napadač Aleksa Stojanović.

Radi se o fudbaleru rođenom 2009. godine koji je u tekućoj sezoni na sedam mečeva postigao jedan gol. Zbog toga su na Marakani odlučili da Stojanović u nastavku sezone bude na raspolaganju omladincima Grafičara.

Foto: FK Crvena zvezda

To znači da će imati priliku da pomogne juniorima Zvezdine filijale u borbi za ulazak u Omladinsku ligu Srbije. Crveno-beli su na devet mečeva upisali šest pobeda i tri poraza, dok lider Teleoptik ima šest bodova više.

Stojanović je na Marakanu stigao iz OFK Beograda, a prošle sezone u kadetima je na 24 utakmice postigao devet pogodaka.

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