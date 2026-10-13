Srbija

POVELJE ZASLUŽNIMA: Objavljena odluka o dobitnicima nagrada grada Požarevca

Dušanka Novković

13. 10. 2026. u 10:08

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POŽAREVAC - Odlukom gradskog Odbora za dodeljivanje nagrada i povelja, priznanja povodom 15. oktobra, Dana oslobođenja Požarevca, dobiće tri fizička i četiri pravna lica.

ПОВЕЉЕ ЗАСЛУЖНИМА: Објављена одлука о добитницима награда града Пожаревца

D.N.

Nagradu i povelju o nagradi, u neto iznosu od 58.685 dinara, dobiće Petar Vefić, sportista iz Kostolca, Sara Miljković, sportista iz Požarevca i Ivan Stanisavljević, preduzetnik iz Požarevca. Gradska povelja biće uručena Arheološkom institutu – Viminacijum, Orkestru „Gvardija“ iz Požarevca, Banci „Poštanska štedionica“ AD Beograd i Društvu srpskog-grčkog prijateljstva „Rista Kolonjas“ iz Požarevca.

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