Hapšenja i istraga

NASILNIČKA VOŽNJA: Vozio 245 km/h na deonici na kojoj je ograničenje 100 km/h

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 21:05

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PRIPADNICI Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije su presretačem zaustavili vozača koji se moto-putem Lajkovac - Valjevo kretao brzinom od čak 245 kilometara na čas, na deonici na kojoj je ograničenje 100 kilometara na čas, saopšteno je danas iz MUP-a.

НАСИЛНИЧКА ВОЖЊА: Возио 245 км/х на деоници на којој је ограничење 100 км/х

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

(Tanjug)

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Svet

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

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