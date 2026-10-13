NASILNIČKA VOŽNJA: Vozio 245 km/h na deonici na kojoj je ograničenje 100 km/h

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.