Sjajna koreografija Grobara - Čuveni navijač na šetalici: "Tebe uvek voleću" (VIDEO)
Veče emocija u Areni.
Košarkaši Partizana dočekali su ekipu Panatinaikosa u petom kolu Evrolige, a meč u rasprodatoj Beogradskoj areni ima poseban značaj.
Razlog je Željko Obradović, koji je prvi put od odlaska iz Partizana ponovo izašao pred svoje navijače, koji su ga, kao i uvek, dočekali velikim aplauzom i ovacijama.
Ovacije je dobio i trener fudbalske sekcije Saša Ilić, kao i sportski direktor kluba Radosav Petrović. Aplaudiralo se i aktuelnom strategu Đoanu Penjaroji, bivšem košarkašu Matijasu Lesoru, dok je Geršon Jabusele dočekan uvredama sa tribina.
Pred sam početak meča, uz himnu crno-belih, mogli smo da vidimo sjajnu i emotivnu koreografiju.
Čuveni navijač Partizana Steva Koska našao se na šetalici, uz poruku: Na licu bore poneću, al tebe uvek voleću.
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