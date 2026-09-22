ETNO-KONCERT: U Požarevcu gostuje grupa „Iva“ iz Doboja
POŽAREVAC – U sredu, 23. septembra, u Centru za kulturu u Požarevcu održaće se koncert etno-grupe „Iva“ iz Doboja.
Nastup njenih članova organizuje se u okviru kulturne manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“. Koncert se održava u velikoj sali, od 20 sati.
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