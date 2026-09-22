Srbija

ETNO-KONCERT: U Požarevcu gostuje grupa „Iva“ iz Doboja

Dušanka Novković

22. 09. 2026. u 09:55

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POŽAREVAC – U sredu, 23. septembra, u Centru za kulturu u Požarevcu održaće se koncert etno-grupe „Iva“ iz Doboja.

ЕТНО-КОНЦЕРТ: У Пожаревцу гостује група „Ива“ из Добоја

D.N.

Nastup njenih članova organizuje se u okviru kulturne manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“. Koncert se održava u velikoj sali, od 20 sati.

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