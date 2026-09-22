Sudio je večiti derbi, delio pravdu na utakmicama Real MAdrida, a sada ide na Svetsko prvenstvo

Veliko priznanje i potvrda sve većeg poverenja Fife u naše sudije

FOTO: M. Vukadinović

Srpski arbitar Miloš Milanović sudiće mečeve na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina koje će od 19. novembra do 13. decembra biti održano u Kataru.

- Još jedno veliko priznanje za srpsko suđenje i potvrda sve većeg poverenja koje arbitri iz Srbije uživaju na međunarodnoj sceni. Sudijska komisija FIFA odredila je sudijski tim iz Srbije za Svetsko prvenstvo za igrače do 17 godina, koje će od 19. novembra do 13. decembra održano u Kataru - stoji u objavi Fudbalskog saveza Srbije.

Sa Milanovićem u Katar putovaće i pomoćne sudije Milan Pašajlić i Nikola Đorović.

- Značaj delegiranja dobija dodatnu težinu kada se zna da je FIFA za Svetsko prvenstvo odredila ukupno 27 glavnih sudija, od kojih samo sedmoricu iz Evrope. Među njima je i Milanović, koji će sa svojim pomoćnicima predstavljati srpsko suđenje na jednom od najznačajnijih turnira mlađih kategorija na svetu - zaključuju iz Fudbalskog saveza Srbije.

Inače, Milanović je poznat kao strogi sudija. Delio je pravdu proletos na Večitom derbiju kada je pokazao crveni karton Stefanu Mitroviću (koji je VAR kasnije poništio), sudio je i Ligu šampiona za mlade kada je pokazivao kartone igračima Reala,, a u srpskoj ligi prošle godine je u duelu Radničkog i Železničara podelio 13 žutih i jedan crveni karton, pritom isključio oba trenera.

Svetsko prvenstvo do 17 godina iznedrilo je neke od najvećih imena svetskog fudbala - preko njega su se planeti predstavili Adrijano, Sesk Fabregas, Toni Kros, Viktor Osimen, Fil Foden... Zanimljivo je da je najtrofejnija reprezentacija Nigerije sa pet titula, dok je trenutni šampion sveta u ovoj kategoriji Portugalija.