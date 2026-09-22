Vasilije Kostov šesti najbolji na svetu! Zvezdino dete dobilo veliko priznanje

Vezista Crvene zvezde nastavlja da privlači pažnju i van granica Srbije.

Foto: N.Skenderija

Mladi fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Srbije Vasilije Kostov zauzeo je šesto mesto na najnovijoj listi CIES fudbalske opservatorije, koja je izdvojila najbolje ocenjene igrače do 21 godine van pet najjačih evropskih liga.

Kostov je ostvario indeks 81.7, a posebno je zanimljivo to što je sa 18,2 godine najmlađi fudbaler među desetoricom najbolje rangiranih.

CIES je rangiranje formirao na osnovu učinka fudbalera tokom prethodnih 365 dana. U obzir su uzeti statistički podaci iz osam različitih segmenata igre, broj zvaničnih minuta koje su igrači proveli na terenu, kao i nivo takmičenja u kojima su nastupali.

FOTO: Cies

Na vrhu liste nalazi se Đanluka Prestijani iz Benfike sa indeksom 86.5. Drugo mesto zauzeo je vezista AZ Alkmara Kes Smit sa 83.8, dok je treći Matvij Ponomarenko iz Dinama iz Kijeva sa 82.6. U prvih 10 našao se i Tomas Aranda iz Boke Juniors, koji je najbolje rangirani fudbaler aktivan van Evrope.

Lista pokazuje i široku zastupljenost različitih prvenstava, pošto je u prvih 100 pozicija svoje predstavnike imalo ukupno 34 lige. Najviše ih dolazi iz holandske Eredivizije - 14 igrača.

Kada pričamo o Kostovu, ove sezone je na učinku od pet golova i jedne asistencije na 12 odigranih utakmica u svim takmičenjima. Pričalo se da će na leto napustiti Ljutice Bogdana u rekordnom transferu, ali su crveno-beli i on sam odlučili da produži svoju avanturu na "Marakani".