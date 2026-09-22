Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u okolini Požarevca

Dušanka Novković

22. 09. 2026. u 10:59

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POŽAREVAC – U sredu, 23. septembra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedina naselja u okolini Požarevca ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у околини Пожаревца

D.N.

U periodu od 8 do 14.30, struju neće imati naselja: Bratinac, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac, deo od mlina u Bratincu prema kafani „Kum“, Bare, Kasidol, Trnjane, Nabrđe, Smoljinac, Šapine, Zabrega i deo Smoljinca prema Požarevcu. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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