ŠUMSKIM PUTEM DO ČUKARE: Paraćinski Javorak poziva na „Dan pešačenja“
UVEK aktivni paraćinski planinari okupljeni u PK „Javorak“ pozvali su sugrađane da im se pridruže 26. septembra u tradicionalnoj akciji koju širom Srbije organizuje Planinarski savez.
„Dan pešačenja“ u Paraćinu ove subote biće organizovan sa polaskom od 9 sati od stadiona Borac, a kako staza nije fizički zahtevna - namenjena je svim Paraćincima od 7 do 77 godina života.
Kako saznajemo u „Javorku“, staza vodi pored obale Crnice ka Glavici, pa dalje šumskim putem do vrha Čukara na 332 metra nadmorske visine. Plan je da u povratku učesnici akcije posete Crkvu Svetog Arhangela Gavrila.
Ukupna dužina staze je deset kilometara, pa će to će biti odlična prilika za rekreaciju i korak ka uspostavljanju navike pešačenja, što je jedan od preduslova zdravog načina života.
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