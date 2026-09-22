POGLEDAJTE - HTELA DA IZAĐE SA PARKINGA, PA SLUPALA ŠEST AUTOMOBILA: Kamera snimila totalni haos!
NEOBIČAN incident se dogodio u poljskom gradu Zakličinu, a kada je 78-godišnja žena pokušala da izađe sa parkinga nadomak centralnog trga.
Tokom manevra, međutim,automobilom je udarila u metalni stub. Potom je iznenada počela da vozi unazad i tom prilikom oštetila više parkiranih četvorotočkaša.
POLICIJA VODI ISTRAGU
Na mesto događaja ubrzo je stigla policija, koja je pokrenula postupak kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo, prenosi Polsat Njuz (Polsat News).
Portparolka policije, Joana Dihton, navodi da nadležni preduzimaju radnje kako bi precizno utvrdili tok događaja i sve okolnosti incidenta.
SNIMAK PRIVUKAO PAŽNjU
Policija, između ostalog, pokušava da utvrdi zbog čega je automobil, nakon udara u metalni stub, počeo da se kreće unazad, oštetivši čak šest automobila.
Snimak iz Zakličina ubrzo je privukao pažnju javnosti i medija. Proširio se društvenim mrežama i zaintrigirao ljude zbog neobičnog niza događaja tokom naizgled jednostavnog izlaza sa parkinga.
(Telegraf.rs)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZAŠTO ZGLOBOVI BOLE KAD ZAHLADI: Da li je "bol od promene vremena" mit
21. 09. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)