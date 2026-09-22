Nema odmora za Partizan tokom reprezentativne pauze: Zakazana prijateljska utakmica sa Rusima

Meč će biti odigran na Sportskom centru Partizan-Teleoptik.

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Reprezentativna pauza neće značiti i potpuni predah za fudbalere Partizana. Crno-beli će za vikend odigrati kontrolni susret protiv Rodine, ruskog prvoligaša, u okviru priprema za nastavak sezone.

Utakmica se igra u nedelju, 27. septembra, od 15.00 na renoviranom Sportskom centru Partizan-Teleoptik, u Zemunu. Duel bi trebalo da posluži ekipi za dodatno uigravanje tokom pauze.

Podsetimo, Partizan i Rodina već su odmerili snage u prijateljskom susretu 26. juna prošle godine. Tada je ruski klub slavio 2:1.

Crno-beli su na pauzu otišli kao 11. tim Superlige Srbije i moraće predstojeću pauzu da iskoriste što bolje kako bi se vratili na pobednički kolosek. Slika na tabeli je i više nego jasna i ona kaže - "parni valjak" je u zoni ispadanja. Na drugoj strani, Rodina u svom prvenstvu zauzima 15. mesto.

U međuvremenu, reprezentaciju Srbije očekuje serija utakmica. „Orlovi“ će 24. septembra od 20.45 dočekati Grčku na stadionu „Rajko Mitić“, potom 27. septembra od 18.00 Holandiju, takođe u Beogradu. Uslediće gostovanje Nemačkoj u Minhenu 1. oktobra, a ciklus će biti završen 4. oktobra u Ajndhovenu, ponovo protiv Holandije.