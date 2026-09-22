Fudbal

Nema odmora za Partizan tokom reprezentativne pauze: Zakazana prijateljska utakmica sa Rusima

У. Ћ.

22. 09. 2026. u 21:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Meč će biti odigran na Sportskom centru Partizan-Teleoptik.

Нема одмора за Партизан током репрезентативне паузе: Заказана пријатељска утакмица са Русима

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Reprezentativna pauza neće značiti i potpuni predah za fudbalere Partizana. Crno-beli će za vikend odigrati kontrolni susret protiv Rodine, ruskog prvoligaša, u okviru priprema za nastavak sezone.

Utakmica se igra u nedelju, 27. septembra, od 15.00 na renoviranom Sportskom centru Partizan-Teleoptik, u Zemunu. Duel bi trebalo da posluži ekipi za dodatno uigravanje tokom pauze.

Podsetimo, Partizan i Rodina već su odmerili snage u prijateljskom susretu 26. juna prošle godine. Tada je ruski klub slavio 2:1.

Crno-beli su na pauzu otišli kao 11. tim Superlige Srbije i moraće predstojeću pauzu da iskoriste što bolje kako bi se vratili na pobednički kolosek. Slika na tabeli je i više nego jasna i ona kaže - "parni valjak" je u zoni ispadanja. Na drugoj strani, Rodina u svom prvenstvu zauzima 15. mesto.

U međuvremenu, reprezentaciju Srbije očekuje serija utakmica. „Orlovi“ će 24. septembra od 20.45 dočekati Grčku na stadionu „Rajko Mitić“, potom 27. septembra od 18.00 Holandiju, takođe u Beogradu. Uslediće gostovanje Nemačkoj u Minhenu 1. oktobra, a ciklus će biti završen 4. oktobra u Ajndhovenu, ponovo protiv Holandije.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini