POGINUO PEVAČ GORAN MAKSIMOVIĆ (26): Novi detalji teške saobraćajne nesreće kod Šapca
PEVAČ Goran Maksimović (26) poginuo je kod Šapca u teškoj saobraćajnoj nesreći.
U nesreći koja se dogodila kod Šapca poginuo je pevač Goran Maksimović, dok su tri osobe povređene.
Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 6.20 časova u mestu Slatina kod Šapca.
I žena bila sa njim u automobilu
Prema saznanjima u automobilu ih je bilo četvoro, uključujući njegovu ženu koja je povređena.
Kako saznaje "Blic", do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo izletelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica. Jedno lice je izvučeno iz automobila pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.
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