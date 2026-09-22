POGINUO PEVAČ GORAN MAKSIMOVIĆ (26): Novi detalji teške saobraćajne nesreće kod Šapca

PEVAČ Goran Maksimović (26) poginuo je kod Šapca u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Foto: printskrin/Instagram/gogo_maksimovic

U nesreći koja se dogodila kod Šapca poginuo je pevač Goran Maksimović, dok su tri osobe povređene.

Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 6.20 časova u mestu Slatina kod Šapca.

I žena bila sa njim u automobilu

Prema saznanjima u automobilu ih je bilo četvoro, uključujući njegovu ženu koja je povređena.

Kako saznaje "Blic", do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo izletelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica. Jedno lice je izvučeno iz automobila pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.

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