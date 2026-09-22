Fudbal

Gordan Petrić opet u reprezentaciji Srbije

Olja Mrkić

22. 09. 2026. u 20:40

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Nije dugo bio bez angažmana

Гордан Петрић опет у репрезентацији Србије

FOTO: FSS

Gordan Petrić se vratio u trenerski tim Fudbalskog saveza Srbije, a nakon što je posle neuspeha na EP za omladince napustio klupu U19 reprezentacije. Sada je angažovan u stručnom štabu "orlića".

Kako je potvrđeno za B92.sport, nekadašnji strateg Partizana će ubuduće obavljati ulogu asistenta Zoranu Mirkoviću u mladoj reprezentaciji Srbije.

Petrić će tako zameniti Strahinju Pandurovića, koji je napustio tu funkciju kada je tokom leta preuzeo Novi Pazar.

Bilo je određenih najava da bi iskusni strateg mogao tokom leta da se priključi "orlićima", međutim, tada prvobitno nije došlo do dogovora, ali u međuvremenu se situacija promenila, pa je Mirković dobio novo lice u stručnom štabu u vidu svog prijatelja.

Mlada reprezentacija se okupila u Novom Sadu u ponedeljak, i već je počela sa treninzima, a očekuju je prijateljski susreti po dva puta sa selekcijama U23 Iraka i U21 Rusije.

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