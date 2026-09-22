POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U SVILAJNCU: Nepropisno parkiranje bez kazne do oktobra
SAVET za bezbednost opštine Svilajnac doneo je odluku o pojačanoj kontroli saobraćaja i parkiranja, naročito u zonama škola, kako bi se povećala bezbednost svih učesnika u saobraćaju, a posebno đaka.
Baveći se ovom temom, tamošnje Opštinsko veće donelo je odluku da se produži period nekažnjavanja za nepropisno parkiranje do 1. oktobra, kako bi se Svilajnčani upoznali sa novim režimom saobraćaja i parkiranja i posledicama njegovog nepoštovanja.
Komunalna milicija će do tada vozače samo upozoravati, bez novčanih kazni.
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