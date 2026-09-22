Srbija

POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U SVILAJNCU: Nepropisno parkiranje bez kazne do oktobra

Зорана Рашић
Zorana Rašić

22. 09. 2026. u 12:21

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SAVET za bezbednost opštine Svilajnac doneo je odluku o pojačanoj kontroli saobraćaja i parkiranja, naročito u zonama škola, kako bi se povećala bezbednost svih učesnika u saobraćaju, a posebno đaka.

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА У СВИЛАЈНЦУ: Непрописно паркирање без казне до октобра

Foto: Z. Rašić

Baveći se ovom temom, tamošnje Opštinsko veće donelo je odluku da se produži period  nekažnjavanja za nepropisno parkiranje do 1. oktobra, kako bi se Svilajnčani upoznali sa novim režimom saobraćaja i parkiranja i posledicama njegovog nepoštovanja.

Komunalna milicija će do tada vozače samo upozoravati, bez novčanih kazni.

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