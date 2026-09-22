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VOJVODINA NA IZRAELCE: Naši muški rukometni klubovi saznali rivale u drugom kolu Evrokupa

Slobodan Krstović

22. 09. 2026. u 23:22

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NAŠI muški rukometni klubovi juče su saznali rivale u drugoj rundi Evrokupa.

ВОЈВОДИНА НА ИЗРАЕЛЦЕ: Наши мушки рукометни клубови сазнали ривале у другом колу Еврокупа

Foto: Depositphotos

Timovi su podeljene u četiri grupe, pa će u A grupi pančevački Dinamo odmeriti snage sa ekipom Trimo Trebnje. Prvi meč igra se u Sloveniji 17,18. oktobra, a revanš je nedelju dana kasnije.

U grupi B Dubočica putuje u Letoniju na megdan ZRHK Tenaksu. Revanš je u Leskovcu. U grupi D Vojvodina u prvom meču dočekuje Makabi Rišon. Drugi meč je u Izraelu.

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