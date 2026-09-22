AfD NIJE POBEDILA U BERLINU, ALI JESTE U DŽAMIJI: Neobičan izborni rezultat u Nemačkoj

ALTERNATIVA za Nemačku (AfD) ostvarila je najbolji rezultat na jedinom biračkom mestu u Berlinu smeštenom u kompleksu džamije.

AP Photo/Markus Schreiber

Stranka je u prostoriji za okupljanje vernika džamije Hadidža u opštini Pankov osvojila 34,4 odsto glasova za stranačku listu, ostavivši iza sebe Levicu sa 19 odsto. Dok je u celom Berlinu osvojila 16,3 odsto glasova, AfD je na ovom biračkom mestu zabeležila više nego dvostruko veći udeo.

Biračko mesto u džamiji, u gradskoj četvrti Hajnersdorf, otvoreno je drugi put. Prema rečima imama Šardžila Halida, pojedini birači su i na ranijim izborima negodovali zbog lokacije, dok je ove godine kritika bilo na internetu.

Izbori za Predstavnički dom Berlina održani su 20. septembra.

rt.rs

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