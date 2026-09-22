SUTRA TRI SELA BEZ STRUJE: Radovi na mreži u paraćinskoj opštini
ZBOG planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će domaćinstva u paraćinskim selima Striža, Ratare i Donje Vidovo ostati privremeno bez električne energije, obavestila je nadležna Elektrdistribucija.
Isključenje je najavljeno za period od 8 do 14 sati.
Kako se radi o dužem šestočasovnom isključenju u tri sela, nadležni su apelovali na sve potrošače struje na tom području da svoje obaveze organizuju imajući u vidu period kada će biti obustavljena isporuka električne energije.
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