Srbija

SUTRA TRI SELA BEZ STRUJE: Radovi na mreži u paraćinskoj opštini

Зорана Рашић
Zorana Rašić

22. 09. 2026. u 14:14

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ZBOG planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će domaćinstva u paraćinskim selima Striža, Ratare i Donje Vidovo ostati privremeno bez električne energije, obavestila je nadležna Elektrdistribucija.

СУТРА ТРИ СЕЛА БЕЗ СТРУЈЕ: Радови на мрежи у параћинској општини

Foto: Z. Rašić

Isključenje je najavljeno za period od 8 do 14 sati.

Kako se radi o dužem šestočasovnom isključenju u tri sela, nadležni su apelovali na sve potrošače struje na tom području da svoje obaveze organizuju  imajući u vidu period kada će biti obustavljena isporuka električne energije.

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