SUTRA TRI SELA BEZ STRUJE: Radovi na mreži u paraćinskoj opštini

ZBOG planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će domaćinstva u paraćinskim selima Striža, Ratare i Donje Vidovo ostati privremeno bez električne energije, obavestila je nadležna Elektrdistribucija.

Foto: Z. Rašić

Isključenje je najavljeno za period od 8 do 14 sati.

Kako se radi o dužem šestočasovnom isključenju u tri sela, nadležni su apelovali na sve potrošače struje na tom području da svoje obaveze organizuju imajući u vidu period kada će biti obustavljena isporuka električne energije.