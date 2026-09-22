Košarka

„BELI“ TEMPIRAJU FORMU: Košarkaši Sloge u završnoj fazi priprema

Goran Ćirović

22. 09. 2026. u 23:00

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Serijom kontrolnih utakmica košarkaši kraljevačke Sloge ušli su u završnu fazu priprema za predstojeću sezonu u domaćem prvenstvu.

„БЕЛИ“ ТЕМПИРАЈУ ФОРМУ: Кошаркаши Слоге у завршној фази припрема

G.Šljivić

Kraljevački „beli“ sutra će, od 18 sati, u novoj hali sportova kraj Ibra, u prijateljskom odmeravanju snaga za rivala imati bugarsku ekipu Šumen, dok će u subotu, od 16 sati, u poslednjoj proveri pred početak sezone ugostiti Konstantin iz Niša.

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