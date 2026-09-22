Srbija

SMOTRA MLADOSTI I SPORTA: Održan deveti „Sajam sporta“ na Atletskom stadionu u Kraljevu

Goran Ćirović

22. 09. 2026. u 12:17

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Na Atletskom stadionu kraj Ibra u centru Kraljeva održan je tradicionalni, deveti po redu Sajam sporta koji su u velikom broju posetili učenici nižih razreda osnovnh škola, kao i mališani iz ovdašnje Predškolske ustanove.

СМОТРА МЛАДОСТИ И СПОРТА: Одржан девети „Сајам спорта“ на Атлетском стадиону у Краљеву

G.Šljivić

U organizaciji gradskog Sportskog saveza, na promotivnim štandovima i javnim treninzima ovom prilikom svojim najmlađim sugrađanima predstavilo se više od dvadeset ovdašnjih sportskih klubova i udruženja.

G.Šljivić

 

- Ovo je idealna prilika da se mališani bolje upoznaju sa ralzličitim sportovima, kao i sa značajem zdravih navika i fizičke aktivnosti. Posebno nam je drago što smo uz gradsku, ugostili i decu sa seoskog područja – kaže Aleksandar Daišević, predsednik Sportskog saveza Kraljeva.

G.Šljivić

Aleksandar Daišević, predsednik Sportskog saveza Kraljeva

Prema njegovim rečima, na sajmu je zastupljena široka lepeza sportova, od fudbala, košarke i odbojke, pa do streličarstva, biciklizma i kajaka.

G.Šljivić

 

- Na nama je da deci obezbedimo uslove i da im omogućimo da se bave sportom u sredinama u kojima odrastaju i sazrevaju, a rzultati će, uveren sam, veoma brzo doći – naglasio je Daišević.

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