SMOTRA MLADOSTI I SPORTA: Održan deveti „Sajam sporta“ na Atletskom stadionu u Kraljevu

Na Atletskom stadionu kraj Ibra u centru Kraljeva održan je tradicionalni, deveti po redu Sajam sporta koji su u velikom broju posetili učenici nižih razreda osnovnh škola, kao i mališani iz ovdašnje Predškolske ustanove.

G.Šljivić

U organizaciji gradskog Sportskog saveza, na promotivnim štandovima i javnim treninzima ovom prilikom svojim najmlađim sugrađanima predstavilo se više od dvadeset ovdašnjih sportskih klubova i udruženja.

G.Šljivić

- Ovo je idealna prilika da se mališani bolje upoznaju sa ralzličitim sportovima, kao i sa značajem zdravih navika i fizičke aktivnosti. Posebno nam je drago što smo uz gradsku, ugostili i decu sa seoskog područja – kaže Aleksandar Daišević, predsednik Sportskog saveza Kraljeva.

G.Šljivić Aleksandar Daišević, predsednik Sportskog saveza Kraljeva

Prema njegovim rečima, na sajmu je zastupljena široka lepeza sportova, od fudbala, košarke i odbojke, pa do streličarstva, biciklizma i kajaka.

G.Šljivić

- Na nama je da deci obezbedimo uslove i da im omogućimo da se bave sportom u sredinama u kojima odrastaju i sazrevaju, a rzultati će, uveren sam, veoma brzo doći – naglasio je Daišević.