KRENULI NA ODMOR, OTIŠLI U SMRT: Bajmok u suzama zbog smrti supružnika Zorice i Đerđa
SUPRUŽNICI Zorica (62) i Đerđ (62) Gal, vredni, porodični ljudi iz Bajmoka kod Subotice, krenuli su u ponedeljak na zasluženi odmor. Njihove planove, ali i druge životne želje u trenutku presekao je nesavesni vozač S.M. (27) iz Jagodine, udarivši ih na auto putu kod Kolara, dok su bili u koloni.
Vozač je, najverovatnije usled neprilagođene brzine i po prvim informacijama pod dejstvom narkotika, nije mogao da zaustavi teretno vozilo "fiat dukato", te je od nazad udario u auto porodice Gal. Od siline udarca, njihova "mazda" je udarila u sanitet i bukvalno se prepolovila. Supružnici Zorica i Đerđ nastradali su na licu mesta.
- Ne znam šta da kažem, svi smo u šoku. Bavili su se poljoprivredom, radili cele godine i jedva čekali da se završi sezona i da odu malo na odmor. Krenuli su u Grčku, a nisu ni do Smederava stigli kada ih je u smrt poslao drogiran mladić - priča nam rođak Dejan. - Podneta je prijava protiv njega, ali šta to vredi kada su dva života ugašena. Bili su oličenje dobrote i poštenja. Iza sebe su ostavili sinove Nenada i Nebojšu, divne mladiće koji su sada ostali sami. Tuga do neba.
Meštani Bajmoka u neverici i suzama pričaju o Zorici i Đerđu. Imaju samo reči hvale za vredne ljude, koji su ceo život posvetili porodici i poljoprivredi.
- Verujte, retko marljivi ljudi koji su uvek bili spremni da pomognu drugima. Gajili su voće i povrće, pravili zimnicu, od svog rada, svoje dve ruke školovali dva sina. Ponosili su se njima. Ne možemo da verujemo da se ovo desilo - kaže nam poznanica iz Bajmoka.
Bajmočani i Subotičani rečima tuge opraštaju se od Galovih i na društvenim mrežama.
- Bili su predivni.. Radni, uvek raspoloženi za šalu i spremni da izađu u susret i pruže pomoć kome god je potrebna. Ovo je tuga do neba - dodaje jedna komšinica.
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