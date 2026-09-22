Fudbal

OFK Beograd pronašao zamenu za Jovana Damjanovića

У. Ћ.

22. 09. 2026. u 22:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ovo će mu biti peti superligaški klub u karijeri.

ОФК Београд пронашао замену за Јована Дамјановића

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

OFK Beograd je pronašao rešenje na klupi nakon rastanka sa Jovanom Damjanovićem, a novi trener Romantičara biće Radoslav Batak, saznaje "Mocart sport".

Četrdesetdevetogodišnji stručnjak vraća se poslu posle nešto više od deset meseci i sa klubom sa Stare Karaburme trebalo bi da potpiše ugovor do kraja sezone.

Romantičari su posle deset kola primili čak 21 gol, što ih trenutno čini ekipom sa najviše primljenih pogodaka u Superligi Srbije. Ujedno, tim je zabeležio samo dve pobede i nalazi se na desetom mestu šampionata. To znači da će Batak na Karaburmi imati zadatak da popravi rezultate i pre svega stabilizuje odbranu.

Promeniće se i stil igre plavo-belih, pošto je Batak defanzivniji trener u odnosu na Damjanovića, te veći fokus daje na odbramenim zadacima.

FOTO: M. Vukadinović

Radoslav Batak

Novi trener poslednji angažman imao je u Napretku. Kruševački klub napustio je 24. decembra prošle godine, posle serije od osam prvenstvenih utakmica bez pobede.OFK Beograd će mu biti peti superligaški klub u karijeri. Prethodno je vodio Vojvodinu i Radnički iz Niša u dva mandata, dok je sedeo i na klupi Novog Pazara.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova