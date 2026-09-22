OFK Beograd pronašao zamenu za Jovana Damjanovića
Ovo će mu biti peti superligaški klub u karijeri.
OFK Beograd je pronašao rešenje na klupi nakon rastanka sa Jovanom Damjanovićem, a novi trener Romantičara biće Radoslav Batak, saznaje "Mocart sport".
Četrdesetdevetogodišnji stručnjak vraća se poslu posle nešto više od deset meseci i sa klubom sa Stare Karaburme trebalo bi da potpiše ugovor do kraja sezone.
Romantičari su posle deset kola primili čak 21 gol, što ih trenutno čini ekipom sa najviše primljenih pogodaka u Superligi Srbije. Ujedno, tim je zabeležio samo dve pobede i nalazi se na desetom mestu šampionata. To znači da će Batak na Karaburmi imati zadatak da popravi rezultate i pre svega stabilizuje odbranu.
Promeniće se i stil igre plavo-belih, pošto je Batak defanzivniji trener u odnosu na Damjanovića, te veći fokus daje na odbramenim zadacima.
Novi trener poslednji angažman imao je u Napretku. Kruševački klub napustio je 24. decembra prošle godine, posle serije od osam prvenstvenih utakmica bez pobede.OFK Beograd će mu biti peti superligaški klub u karijeri. Prethodno je vodio Vojvodinu i Radnički iz Niša u dva mandata, dok je sedeo i na klupi Novog Pazara.
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