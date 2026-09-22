Politika

ŠEŠELJ BRUTALAN I BEZ ZADRŠKE: Montenegrini su nesoj, oni su totalni izdajnici!

Novosti online

22. 09. 2026. u 21:45

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PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke (SRS) prof. dr Vojislav Šešelj žestoko je udario na montenegrine i poručio da su nesoj i totalni izdajnici.

ШЕШЕЉ БРУТАЛАН И БЕЗ ЗАДРШКЕ: Монтенегрини су несој, они су тотални издајници!

Foto: N. Skenderija

 - Izdajnici srpskog naroda u Crnoj Gori su malobrojni u poređenju sa masom iskrenih, pravih Srba, patriota, požrtvovanih i tako dalje. Međutim, ti izdajnici su mnogo bučniji i bolje organizovani zahvaljujući velikim sumama novca koje dobijaju iz inostranstva. I dok god taj novac stalno dolazi, moraju da laju. Laju bez prestanka. Srpska pravoslavna crkva im smeta. Srpska pravoslavna crkva je stvorila Crnu Goru kao državu. Prevarom su odvojili Crnu Goru od Srbije. Referendum je falsifikovan. I sada bi hteli da spreče ruski uticaj, ali Srbi iz Crne Gore imaju rusofiliju u genima. A to se nikako ne može iskoreniti osim ako se sami Srbi ne iskorene. To je apsolutno nemoguće. Čitav srpski narod je rusofilski po sklonosti, ali najviše Srbi iz Crne Gore i iz Hercegovine. To nam je u srpskim genima. To nam niko nikada ne može iskoreniti- rekao je Šešelj za Informer TV.

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