SKANDALOZNE PORUKE BLOKADERA IZ ŽENEVE: "Nastavlja se rat, brat ubija brata" (VIDEO)
Jasno je da pod patronatom stranih mentora narodu ne nude ništa, osim krvi na ulicama, mržnje i potpunog uništenja sopstvene države
Skandalozne i jezive poruke blokadera stigle su sa skupa pokreta Proglas održanog u Ženevi.
Dok uživaju po inostranstvu i lobiraju za blokadersku listu, pripadnici ove lažne elite otvoreno pozivaju na najradikalniji haos i krvoproliće u Srbiji.
Sa govornice u Švajcarskoj izrečene su monstruozne pretnje. Otvoreno je poručeno da brat ubija brata i da rat tek počinje, dok im strani novac drži ruke na obaraču.
"Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rat i u ovom ratu brat ubija brata, puške drže ruke, novac na obaraču, dobro jutro, ljudi. Nastavlja se rat" - glasi u njihovoj "pesmi".
Ovakav bolesni ekstremizam i poziv na bratoubilački rat u potpunosti ogoljavaju prave namere ove opozicione grupe.
Jasno je da pod patronatom stranih mentora narodu ne nude ništa, osim krvi na ulicama, mržnje i potpunog uništenja sopstvene države.
(24sedam)
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