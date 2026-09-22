Politika

SKANDALOZNE PORUKE BLOKADERA IZ ŽENEVE: "Nastavlja se rat, brat ubija brata" (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 22:17

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Jasno je da pod patronatom stranih mentora narodu ne nude ništa, osim krvi na ulicama, mržnje i potpunog uništenja sopstvene države

СКАНДАЛОЗНЕ ПОРУКЕ БЛОКАДЕРА ИЗ ЖЕНЕВЕ: Наставља се рат, брат убија брата (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Skandalozne i jezive poruke blokadera stigle su sa skupa pokreta Proglas održanog u Ženevi.

Dok uživaju po inostranstvu i lobiraju za blokadersku listu, pripadnici ove lažne elite otvoreno pozivaju na najradikalniji haos i krvoproliće u Srbiji.

Sa govornice u Švajcarskoj izrečene su monstruozne pretnje. Otvoreno je poručeno da brat ubija brata i da rat tek počinje, dok im strani novac drži ruke na obaraču.

"Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rat i u ovom ratu brat ubija brata, puške drže ruke, novac na obaraču, dobro jutro, ljudi. Nastavlja se rat" - glasi u njihovoj "pesmi".

Ovakav bolesni ekstremizam i poziv na bratoubilački rat u potpunosti ogoljavaju prave namere ove opozicione grupe.

Jasno je da pod patronatom stranih mentora narodu ne nude ništa, osim krvi na ulicama, mržnje i potpunog uništenja sopstvene države.

(24sedam)

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