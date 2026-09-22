SKANDALOZNE PORUKE BLOKADERA IZ ŽENEVE: "Nastavlja se rat, brat ubija brata" (VIDEO)

Jasno je da pod patronatom stranih mentora narodu ne nude ništa, osim krvi na ulicama, mržnje i potpunog uništenja sopstvene države

Foto: Printskrin

Skandalozne i jezive poruke blokadera stigle su sa skupa pokreta Proglas održanog u Ženevi.

Dok uživaju po inostranstvu i lobiraju za blokadersku listu, pripadnici ove lažne elite otvoreno pozivaju na najradikalniji haos i krvoproliće u Srbiji.

Sa govornice u Švajcarskoj izrečene su monstruozne pretnje. Otvoreno je poručeno da brat ubija brata i da rat tek počinje, dok im strani novac drži ruke na obaraču.

Ženeva, 20.9.2026. Skupstina u rasejanju & @pro_glas_rs - Bez vas nema ni nas. https://t.co/Xj6CwpzVeQ — Biljana Lukić (@BiljanaLuki) September 22, 2026

"Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rat i u ovom ratu brat ubija brata, puške drže ruke, novac na obaraču, dobro jutro, ljudi. Nastavlja se rat" - glasi u njihovoj "pesmi".

Ovakav bolesni ekstremizam i poziv na bratoubilački rat u potpunosti ogoljavaju prave namere ove opozicione grupe.

Jasno je da pod patronatom stranih mentora narodu ne nude ništa, osim krvi na ulicama, mržnje i potpunog uništenja sopstvene države.

(24sedam)