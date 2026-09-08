DRUŽENJE SA PENZIONERIMA: Podrška od države i grada Vranja

GRADONAČELNIK Vranja dr Slobodan Milenković, predsednica Skupštine grada Zorica Jović i gradski većnik Saša Stamenković, obišli su danas prostorije Udruženja penzionera Grada Vranja i družili se sa najstarijim Vranjancima.

Foto: Grad Vranje

Tom prilikom, gradonačelnik je istakao da je ovaj susret prilika da se čuju potrebe i zahtevi penzionera, kako bi se u saradnji sa lokalnom samoupravom pronašla najbolja rešenja za unapređenje njihovog položaja u gradu.

- Drago mi je zbog izuzetne organizovanosti naših penzionera i postojanja više sekcija, poput sportske, dramske i folklorne, jer se na taj način stvaraju uslovi da oni slobodno vreme provode na kvalitetan način, uz druženje – kazao je Milenković.

On je posebno naglasio da je država Srbija mnogo učinila za poboljšanje životnog standarda penzionera, 2012. godine prosečna penzija bila je 23.000 dinara, a sada je 56.000 dinara.

Zatim se čulo i da lokalna samouprava preduzima niz mera za unapređenje kvaliteta života penzionera. Neke od mera su obezbeđivanje pratioca, Prihvatlište za stara lica u JU Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite i popust od 50 odsto za gradski i prigradski saobraćaj.