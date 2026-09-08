BOJEVO GAĐANJE KOD VRŠCA: Od 10. septembra do 2. novembra ne idite oko Velikog kamenoloma

OD 10. septembra do 2. oktobra na strelištu „Veliki kamenolom“ kod Vršca biće organizovano bojevo gađanje pripadnika Policijske uprave Pančevo.

Foto: J.S.

Gađanje će se sprovoditi radnim danima od 8 do 15 časova, kao i u subotu, 26. septembra, u istom terminu.

Prostor oko strelišta će u tom periodu biti obezbeđen, a građanima se savetuje da poštuju postavljena upozorenja i da se ne kreću u neposrednoj blizini.