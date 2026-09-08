Srbija

BOJEVO GAĐANJE KOD VRŠCA: Od 10. septembra do 2. novembra ne idite oko Velikog kamenoloma

Јелена Баљак
Jelena Baljak

08. 09. 2026. u 17:19

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OD 10. septembra do 2. oktobra na strelištu „Veliki kamenolom“ kod Vršca biće organizovano bojevo gađanje pripadnika Policijske uprave Pančevo.

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ КОД ВРШЦА: Од 10. септембра до 2. новембра не идите око Великог каменолома

Foto: J.S.

Gađanje će se sprovoditi radnim danima od 8 do 15 časova, kao i u subotu, 26. septembra, u istom terminu.

Prostor oko strelišta će u tom periodu biti obezbeđen, a građanima se savetuje da poštuju postavljena upozorenja i da se ne kreću u neposrednoj blizini.

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