BOJEVO GAĐANJE KOD VRŠCA: Od 10. septembra do 2. novembra ne idite oko Velikog kamenoloma
OD 10. septembra do 2. oktobra na strelištu „Veliki kamenolom“ kod Vršca biće organizovano bojevo gađanje pripadnika Policijske uprave Pančevo.
Gađanje će se sprovoditi radnim danima od 8 do 15 časova, kao i u subotu, 26. septembra, u istom terminu.
Prostor oko strelišta će u tom periodu biti obezbeđen, a građanima se savetuje da poštuju postavljena upozorenja i da se ne kreću u neposrednoj blizini.
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