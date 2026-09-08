VUČIĆ NAJAVIO MERE RECIPROCITETA: Napadi na Srbiju histerična lavina, a sahrana generala Mladića pokazala emociju ljudi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti kako bi direktno i argumentovano odgovorio na talas kritika, optužbi i diplomatskih pritisaka koji su prethodnih dana stigli kako iz regiona, tako i iz samih centara moći međunarodne zajednice.

Foto: Printskrin RTS

Kad je u pitanju poseta predsednika Uzbekistana, kaže da je smatra izuzetno važnom.

- To je zemlja koja strahovito brzo napreduje, ogroman rast ima - kazao je Vučić.

Kaže da moramo da se navikavamo na "novi, drugačiji svet" i da pronalazimo nova tržišta i nove partnere.

Najavio je ukaz o raspuštanju NS Republike Srbije, a i odluku o raspisivanju izbora.

- Saopštiću te odluke sutra, tačno u 12 sati. Izbori će biti održani 25. oktobra - najavio je on za RTS.

Pozvao je učesnike izbornih kampanja da probaju da nađu put do ljudi i da se ne bave sobom i nasiljem.

- Molba je da opet ne blokiraju fakultete, ako to čine čine to na sopstvenu štetu i štetu drugih studenata. Građani Srbije će imati priliku da nedvosmisleno iskažu svoju volju i da li žele povratak u prošlost, šta je to što su glavne teme i koliko će političke opcije uspeti da pogode šta je to što ljude zanima - naveo je on i svima poželeo "demokratsku utakmicu".

Istakao je da će prihvatiti izborni rezultat i čestitati protivnicima ako pobede, te ističe da od njih ne očekuje čestitku.

Kad su u pitanju napadi na Srbiju zbog sahrane slavnog srpskog generala Ratka Mladića, kaže da je to očekivao.

Ističe da je to bila bujica, histerična lavina napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, Podgorice...

- Sve smo to očekivali i ništa tu nije bilo posebno iznenađujuće, čak ni žustrina, snaga napada, ne biranje reči, ne biranje diplomatskog rečnika i donošenja odluka koji su na njihovu štetu. Ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija. Hteo sam da ih pusti da svu mržnju iskažu, ali me zabrinjava da je ova sahrana bila alibi nekima da pokažu koliko mrze Srbiju i njen uspeh. Glavne mete napada smo bili Srbija i ja. Nemaju tačno šta da zamere, osim što im se moj duh priviđa svuda - kaže on.

Ističe da su neki očekivali "pasja grobja" po Srbiji.

- Mi smo imali mnogo pasjih grobalja i da ne sahranite nekog ne bi baš imalo mnogo smisla - kazao je Vučić.

Mržnja je tolika zbog toga što Srbija brže raste, navodi on, i zato su mnogi iz regiona učestvovali u obojenoj revoluciji.

- Sada razumete dobro da su želeli poniženu Srbiju koja ne bi sahranjivala pukovnika Vojske Srbije - naveo je on.

Ističe da nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama, ali će biti mera reciprociteta.

Kad su u pitanju sramne reakcije Ursule fon der Lajen i Košte, kaže da za ta dva lica nema šta loše da kaže.

- Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji - tvrdi Vučić.

Podsetio je na neke njihove posete Srbiji.

- Njihovo saopštenje je pažljivo sastavljeno. Izdvojio bih nešto što sasvim ne razumem. Kako mislite da određujete ljudima ko će da dođe sahranu ili neće? To nije precizno viđenje stvari. I kažu u saopštenju da je to zbog toga što "neko veliča ljude kao heroje", a ja ću vam navesti primera da ljudi razumeju da to nije precizno viđenje stvari. Voleo bih da su to dublje sagledali. Nama su u Holandiji rekli da ne možemo na teritoriji Holandije da obučemo Ratka Mladića u uniformu Srbije. 2008. godine u Hrvatskoj Dinko Šakić, zloglasni predvodnik ustaškog pokreta, bude sahranjen u ustaškoj uniformi na Mirogoju. Niste čuli saopštenje ili izjavu. govorili su o "državnoj umešanosti" iz Zagreba, a predsednik hrvatskog Sabora Jandroković je, posle antihrišćanskog ubistva generala Praljka, izrazio saučešće javno, pa je održan minut ćutanja u Saboru, a onda je Sabor doneo odluku kojom je odluku Haškog tribunala proglasio neprihvatljivim. Kad im se ne sviđa presuda, onda je neprihvatljiva, a kad im se sviđa onda je "potrebno Srbiju vraćati u prvi razred" - kaže on.

Podsetio je i na sahranu Rasima Delića koji je direktno odgovoran za odsecanja glava srpskim vojnicima.

- Apsolutno su različiti principi - kaže on.

Kaže da je juče bio jako emotivan dan, te podsetio da RTS nije prenosila sahranu srpskog generala Ratka Mladića.

- To je prenosila samo jedna "mala" televizija. Što ne kažu ljudima da to nije pitanje samo broja ljudi koji su tamo bili? Ta televizija je bila gledanija od gotovo svih TV zajedno. Šta vam to govori? Nisu državni resursi u pitanju, već emocija ljudi - rekao je Vučić.

Najveći broj ljudi na sahrani srpskog generala Ratka Mladića je bio iz Beograda i centrane Srbije.

- Zato što 35 godina optužuju Srbiju i srpski narod za sve, a jedino Srbi nisu rušili Jugoslaviju - kaže Vučić.

Podsetio je na nepravde prema Srbima, te da to nije bilo dovoljno već su napali i Srbiju zbog Kosova i Metohije i Crne Gore. Podseća na to kako varaju Srbe u pogledu Dejtona, Briselskih sporazuma...

- Prvi put je na nečijoj sahrani, posle Leke Rankovića, čuli ste aplauze, a to nagoveštava nešto što ja želim da sprečim. Kad se to desilo kod Leke Rankovića znali smo da će nas te emocije voditi ka sukobu. Ja ne želim nikakvo drugo poluvreme ovde. Nama je mir najpotrebniji. Srpskom narodu kažem da moramo sebe da spustimo, da se ponašamo racionalno, da ne dozvolimo svojim emocijama da nadvladaju. Problem je što uz svu nepravdu moramo da budemo racionalni i da budemo svojim radom ispred svih u regionu. Zato pokušavaju svi da nas slome. Daću sve od sebe da sačuvamo stabilnost. Da li znam koliko je nepravde i da li razumem vapaj srpskog naroda koji traži više poštovanja za sebe i da ne bude gažen? Pa, to razume svaki čovek u našoj zemlji - naveo je on.

Neće biti agresije na Srbiju samo zato što sada znaju da su slabiji, navodi on.

Kad je u pitanju prijava građana za jednokratnu pomoć države, kaže da je milion i 59 hiljada građana već prijavljeno.

- Svi će se prijaviti. Radosna vest za penzionere, borce i primaioce socijalnih davanja. Primiće 14. svoj novac od 10.000 do 20.000 dinara, 27.500 dinara i 35.000 za one sa najnižim penzijama - kaže on.

Tvrdi da mu je Ekspo ogromna briga.

- Prilično sam zabrinut. Napredujemo brzo i radimo. Nadam se da ćemo stići sve. Borićemo se - naveo je on.