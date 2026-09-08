Srbija

ČISTE KORITO POTOKA MESIĆ: Suvišna vegetacija biće uklonjena u naredna tri meseca

Јелена Баљак
Jelena Baljak

08. 09. 2026. u 16:29

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DEO potoka Mesić, od Bregalničke ulice do nekadašnjeg vojnog poligona na Belocrkvanskom putu, biće očišćen od suvišne biljne vegetacije, dok će voda biti izmuljana.

ЧИСТЕ КОРИТО ПОТОКА МЕСИЋ: Сувишна вегетација биће уклоњена у наредна три месеца

Foto: Grad Vršac

Reč je o deonici od 3,2 kilometra, koja još nije izbetonirana, te tako zarasla predstavlja ruglo i izvor neprijatnih mirisa, neretko i mesto za bacanje smeća.

Radovi su vredni 32 miliona dinara, a u naredna tri meseca izvodiće ih firma iz Pančeva, koja je izabrana na tenderu. Početak je predviđen za četvrtak, 10. septembar.

Najpre će u celoj dužini biti uklonjeno šiblje i korov, kao i drveće i panjevi koji se nalaze u samom koritu. Ti radovi će se izvoditi na ukupnoj površini od oko 55.000 kvadratnih metara.

Potom će se angažovanjem teške mehanizacije uraditi izmuljavanje korita, u prosečnoj širini od 10 metara.

Čišćenjem zaraslog potoka, koji vijuga gradskim ulicama, biće obezbeđena sigurnija i čistija okolina za sve građane, kroz čija zadnja dvorišta i bašte prolazi. Takođe, osiguraće se i bolja prohodnost vode i time sprečiti stvaranje kritičnih tačaka u periodu obilnih padavina.

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