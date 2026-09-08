ČISTE KORITO POTOKA MESIĆ: Suvišna vegetacija biće uklonjena u naredna tri meseca
DEO potoka Mesić, od Bregalničke ulice do nekadašnjeg vojnog poligona na Belocrkvanskom putu, biće očišćen od suvišne biljne vegetacije, dok će voda biti izmuljana.
Reč je o deonici od 3,2 kilometra, koja još nije izbetonirana, te tako zarasla predstavlja ruglo i izvor neprijatnih mirisa, neretko i mesto za bacanje smeća.
Radovi su vredni 32 miliona dinara, a u naredna tri meseca izvodiće ih firma iz Pančeva, koja je izabrana na tenderu. Početak je predviđen za četvrtak, 10. septembar.
Najpre će u celoj dužini biti uklonjeno šiblje i korov, kao i drveće i panjevi koji se nalaze u samom koritu. Ti radovi će se izvoditi na ukupnoj površini od oko 55.000 kvadratnih metara.
Potom će se angažovanjem teške mehanizacije uraditi izmuljavanje korita, u prosečnoj širini od 10 metara.
Čišćenjem zaraslog potoka, koji vijuga gradskim ulicama, biće obezbeđena sigurnija i čistija okolina za sve građane, kroz čija zadnja dvorišta i bašte prolazi. Takođe, osiguraće se i bolja prohodnost vode i time sprečiti stvaranje kritičnih tačaka u periodu obilnih padavina.
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