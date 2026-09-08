ALIBI DA POKAŽU KOLIKO MRZE SRBIJU I NJEN USPEH: Predsednik Vučić o reakcijama na sahranu generala Ratka Mladića

U OBRAĆANjU građanima Srbije, predsednik Aleksandar Vučić osvrnuo se i na napade na Srbiju zbog sahrane slavnog srpskog generala Ratka Mladića.

Foto: D. Milovanović

Predsednik je, naime, rekao da je to očekivao.

Istakao je da je to bila bujica, histerična lavina napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, Podgorice...

- Sve smo to očekivali i ništa tu nije bilo posebno iznenađujuće, čak ni žustrina, snaga napada, nebiranje reči, ne biranje diplomatskog rečnika i donošenja odluka koji su na njihovu štetu. Ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija. Hteo sam da ih pusti da svu mržnju iskažu, ali me zabrinjava da je ova sahrana bila alibi nekima da pokažu koliko mrze Srbiju i njen uspeh. Glavne mete napada smo bili Srbija i ja. Nemaju tačno šta da zamere, osim što im se moj duh priviđa svuda - rekao je Vučić.

Istakao je da su neki očekivali "pasja grobja" po Srbiji.

- Mi smo imali mnogo pasjih grobalja i da ne sahranite nekog ne bi baš imalo mnogo smisla - kazao je Vučić.

Najveći broj ljudi na sahrani srpskog generala Ratka Mladića je bio iz Beograda i centrane Srbije.

- Zato što 35 godina optužuju Srbiju i srpski narod za sve, a jedino Srbi nisu rušili Jugoslaviju - kaže Vučić.

Podsetio je na nepravde prema Srbima, te da to nije bilo dovoljno već su napali i Srbiju zbog Kosova i Metohije i Crne Gore. Podseća na to kako varaju Srbe u pogledu Dejtona, Briselskih sporazuma...

- Prvi put je na nečijoj sahrani, posle Leke Rankovića, čuli ste aplauze, a to nagoveštava nešto što ja želim da sprečim. Kad se to desilo kod Leke Rankovića znali smo da će nas te emocije voditi ka sukobu. Ja ne želim nikakvo drugo poluvreme ovde. Nama je mir najpotrebniji. Srpskom narodu kažem da moramo sebe da spustimo, da se ponašamo racionalno, da ne dozvolimo svojim emocijama da nadvladaju. Problem je što uz svu nepravdu moramo da budemo racionalni i da budemo svojim radom ispred svih u regionu. Zato pokušavaju svi da nas slome. Daću sve od sebe da sačuvamo stabilnost. Da li znam koliko je nepravde i da li razumem vapaj srpskog naroda koji traži više poštovanja za sebe i da ne bude gažen? Pa, to razume svaki čovek u našoj zemlji - naveo je on.