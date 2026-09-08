VUČIĆ O REAKCIJAMA NA SAHRANU MLADIĆA: Voleo bih da su to u Briselu dublje sagledali, ali kada je ustaša Šakić sahranjivan nije bilo saopštenja

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS govorio je o svim aktuelnim temama.

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Kad su u pitanju sramne reakcije Ursule fon der Lajen i Košte, kaže da za ta dva lica nema šta loše da kaže.

- Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji - tvrdi Vučić.

Podsetio je na neke njihove posete Srbiji.

- Njihovo saopštenje je pažljivo sastavljeno. Izdvojio bih nešto što sasvim ne razumem. Kako mislite da određujete ljudima ko će da dođe sahranu ili neće? To nije precizno viđenje stvari. Voleo bih da su to dublje sagledali. Nama su u Holandiji rekli da ne možemo na teritoriji Holandije da obučemo Ratka Mladića u uniformu Srbije. 2008. godine u Hrvatskoj Dinko Šakić, zloglasni predvodnik ustaškog pokreta, bude sahranjen u ustaškoj uniformi na Mirogoju. Niste čuli saopštenje ili izjavu. govorili su o "državnoj umešanosti" iz Zagreba, a predsednik hrvatskog Sabora Jandroković je, posle antihrišćanskog ubistva generala Praljka, izrazio saučešće javno, pa je održan minut ćutanja u Saboru, a onda je Sabor doneo odluku kojom je odluku Haškog tribunala proglasio neprihvatljivim. Kad im se ne sviđa presuda, onda je neprihvatljiva, a kad im se sviđa onda je "potrebno Srbiju vraćati u prvi razred" - kaže on.

Podsetio je i na sahranu Rasima Delića koji je direktno odgovoran za odsecanja glava srpskim vojnicima.

- Apsolutno su različiti principi - kaže on.