Srbija

NIKOLA PONOVO DRŽAVNI PRVAK: Naumović odbranio titulu u preciznom letenju (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

08. 09. 2026. u 17:07

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KOD Paraćina na sportskom aerodromu u Davidovcu minulog vikenda održano je 31. Državno prvenstvu u opštoj avijaciji u disciplini precizno letenje, u organizaciji Vazduhoplovnog saveza Srbije i Aero kluba „Naša krila“.

НИКОЛА ПОНОВО ДРЖАВНИ ПРВАК: Наумовић одбранио титулу у прецизном летењу (ФОТО)

Foto: AK Naša krila

Nikola Naumović, član kluba domaćina, izborio se za prvo mesto u generalnom plasmanu i tako odbranio šampionsku titulu koju je stekao prošle godine.  

Piloti iz Trstenika, Ćuprije i Paraćina nadmetali su se u disciplinama izviđanje, vremenska tačnost i precizno sletanje. Nikola je bio najbolji u prve dve discipline, a drugoplasirani u preciznom sletanju, čime je pobedio u generalnim plasmanu.

Drugo i treće mesto su osvojili Dejan Sarić i Dušan Todorović iz Aero-kluba "Trstenik".

Foto: AK "Naša krila"

Za pilote opšte avijacije uskoro sledi i 48. Državno prvenstvo u reli letenju čiji će domaćin ponovo biti paraćinski AK "Naša krila".

Ovo takmičenje će biti organizovano od 25. do 27. septembra.

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