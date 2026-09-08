NIKOLA PONOVO DRŽAVNI PRVAK: Naumović odbranio titulu u preciznom letenju (FOTO)
KOD Paraćina na sportskom aerodromu u Davidovcu minulog vikenda održano je 31. Državno prvenstvu u opštoj avijaciji u disciplini precizno letenje, u organizaciji Vazduhoplovnog saveza Srbije i Aero kluba „Naša krila“.
Nikola Naumović, član kluba domaćina, izborio se za prvo mesto u generalnom plasmanu i tako odbranio šampionsku titulu koju je stekao prošle godine.
Piloti iz Trstenika, Ćuprije i Paraćina nadmetali su se u disciplinama izviđanje, vremenska tačnost i precizno sletanje. Nikola je bio najbolji u prve dve discipline, a drugoplasirani u preciznom sletanju, čime je pobedio u generalnim plasmanu.
Drugo i treće mesto su osvojili Dejan Sarić i Dušan Todorović iz Aero-kluba "Trstenik".
Za pilote opšte avijacije uskoro sledi i 48. Državno prvenstvo u reli letenju čiji će domaćin ponovo biti paraćinski AK "Naša krila".
Ovo takmičenje će biti organizovano od 25. do 27. septembra.
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