DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 9. SEPTEMBAR: Ovna očekuju kontakti sa strancima, Raka i Jarca rasprave sa ženama, Vagu finansijski dobici
SAZNAJTE šta vas u sredu, 6. sepembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Fokusirani ste na radne obaveze i uvođenje zdravijih navika.Venera, koja upravlja vašim partnerskim odnosima, pravi sekstil sa Lilitom donoseći vam kontakt ili susret sa nekim ko stiže sa puta ili iz inostranstva.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Vaš vladalac Venera u kući posla i zdravlja u dobrom aspektu sa Lilitom u kući novca fokusira vas na posao i finansije. Ulazak Meseca u Devicu donosi vam dobitke preko privatnog posla, javne ili delatnosti u vezi sa sportom.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Venera u kući ljubavi i kreativnosti obrazuje sekstil sa asteroidom Lilit u kući partnerstva donoseći slobodnima strastveni susret. Mesec u kući privatnog života uveče upozorava na sukobe sa članovima porodice.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Venera u kući privatnog života upozorava na svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice, naročito sa ženama. Ulazak Mesec u kuću posla fokusira vas na radne obaveze i donosi dobitke preko uslužnih delatnosti.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Venera u kući društvenog života u dobrom aspektu Lilitom u devetoj kući donosi vam susret sa nekim ko stiže sa puta ili živi u inostranstvu. Ulazak Meseca u kuću posla donosi vam manje dobitke. Promenite način ishrane.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Venera u kući podsvesti naglašava vašu intuiciju i podstiče interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti. Aspekti Lilita u devetoj kući upozoravaju na probleme na putovanjima i sa parvnim pitanjima. Oprez u saobraćaju.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, obrazuje dobar aspekt s Lilitom u kući komunikacija donoseći vam dobitke preko kraćih putovanja, intelektualnih delatnosti, dogovora i poslovnih ugovora. Introspekcija.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Lilit u kući novca pravi dobar aspekt sa Venerom donoseći vam dobitke preko prekookeanskog inostranstva, medicine, nauke, farmacije. Mesec u kući društvenog života donosi vam nove kontakte i poznanstva.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Sa Lilitom, simbolom erotičnosti, u vašem znaku, i Venerom u kući društvenog života, vaša popularnost u društvu raste. Mesec uveče ulazi u kuću karijere donoseći vam sukobe sa nadređenima i autoritetima.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Venera u kući karijere upozorava na nesporazume, rasprave i sukobe sa nadređenima i ženama na poslu. Ulazak Meseca u devetu kuću donosi vam dobitke preko putovanja, obrazovanja, inostranstva i pravnih pitanja.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Venera u devetoj kući pravi dobar aspekt sa Lilitom u 11. kući planova i novca, donoseći vam uspeh preko putovanja, inostranstva, pravnih pitanja, obrazovanja, društvenog ili političkog angažmana.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Lilit u kući karijere u napetom aspektu sa Mesecom u kući partnerstva, upozorava na nesporazume i sukobe sa voljenom osobom, ali i na poslu. Venera, planeta novca, u kući novca donosi vam manje dobitke.
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