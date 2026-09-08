EKSPO MI JE OGROMNA BRIGA Vučić: Do sada se prijavilo 1.059.000 građana za državnu pomoć
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je u Dnevniku RTS gde je govorio o svim aktuelnim temama.
Kad je u pitanju prijava građana za jednokratnu pomoć države, kaže da je milion i 59 hiljada građana već prijavljeno.
- Svi će se prijaviti. Radosna vest za penzionere, borce i primaioce socijalnih davanja. Primiće 14. svoj novac od 10.000 do 20.000 dinara, 27.500 dinara i 35.000 za one sa najnižim penzijama - kaže on.
Tvrdi da mu je Ekspo ogromna briga.
- Prilično sam zabrinut. Napredujemo brzo i radimo. Nadam se da ćemo stići sve. Borićemo se - naveo je on.
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