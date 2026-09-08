Politika

EKSPO MI JE OGROMNA BRIGA Vučić: Do sada se prijavilo 1.059.000 građana za državnu pomoć

В. Н.

08. 09. 2026. u 20:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je u Dnevniku RTS gde je govorio o svim aktuelnim temama.

ЕКСПО МИ ЈЕ ОГРОМНА БРИГА Вучић: До сада се пријавило 1.059.000 грађана за државну помоћ

Foto: Printskrin RTS

Kad je u pitanju prijava građana za jednokratnu pomoć države, kaže da je milion i 59 hiljada građana već prijavljeno.

- Svi će se prijaviti. Radosna vest za penzionere, borce i primaioce socijalnih davanja. Primiće 14. svoj novac od 10.000 do 20.000 dinara, 27.500 dinara i 35.000 za one sa najnižim penzijama - kaže on.

Tvrdi da mu je Ekspo ogromna briga.

- Prilično sam zabrinut. Napredujemo brzo i radimo. Nadam se da ćemo stići sve. Borićemo se - naveo je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem

Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem