EKSPO MI JE OGROMNA BRIGA Vučić: Do sada se prijavilo 1.059.000 građana za državnu pomoć

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je u Dnevniku RTS gde je govorio o svim aktuelnim temama.

Foto: Printskrin RTS

Kad je u pitanju prijava građana za jednokratnu pomoć države, kaže da je milion i 59 hiljada građana već prijavljeno.

- Svi će se prijaviti. Radosna vest za penzionere, borce i primaioce socijalnih davanja. Primiće 14. svoj novac od 10.000 do 20.000 dinara, 27.500 dinara i 35.000 za one sa najnižim penzijama - kaže on.

Tvrdi da mu je Ekspo ogromna briga.

- Prilično sam zabrinut. Napredujemo brzo i radimo. Nadam se da ćemo stići sve. Borićemo se - naveo je on.