RIBOLOV ZA OTPORNOST DISTROFIČARA: Jovici Milenkoviću iz Paraćina drugo mesto (FOTO)

UDRUŽENjE distrofičara Pomoravskog okruga iz Paraćina nastavlja sa učešćem u sportskim aktivnostima koje organizuje Savez distrofičara Srbije u saradnji sa međuopštinskim udruženjima.

Foto: Fejsbuk/Savez distrofičara Srbije

Minulog vikenda održane su Sportske igre „Ribolov za otpornost“, a peti po redu turnir bio je u organizaciji Međuopštinskog udruženja distrofičara Smederevo, u saradnji sa Savezom distrofičara Srbije. Reč je o projektu „Vidimo se na EXPO 2027“ koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja - sektora za osobe sa invaliditetom.

Na ribolovačkom turniru organizovanom na jezeru u Sisevcu su učestvovale ekipe iz Kraljeva, Kruševca, Paraćina, Smedereva i Leskovca.

Foto: Fejsbuk/Savez distrofičara Srbije Jovica Milenković

Prvo mesto osvojio je Nenad Čurlić iz kraljevačkog Udruženja distrofičara, dok je Jovica Milenković iz Udruženja distrofičara Pomoravskog okruga takmičenje završio na odličnoj drugoj poziciji, potvrđujući da Paraćinci nastavljaju sa učešćem i uspesima na većini sportskih takmičenja u ribolovu i šahu.