OSTRVO NA KOME SU MAČKE BROJNIJE OD LJUDI: Turisti dolaze iz celog sveta samo da ih vide

NA MALOM japanskom ostrvu Aošima prizor je potpuno drugačiji od onog na koji su turisti navikli. Mačke leže pored luke, šetaju ulicama i dočekuju posetioce koji su upravo zbog njih spremni da pređu dug put do ovog neobičnog mesta.

Foto: Wilfried, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Aošima pripada japanskoj prefekturi Ehime i prostire se na svega 0,49 kvadratnih kilometara.

Do ostrva se stiže brodom iz luke Nagahama, udaljene oko 13,5 kilometara. Plovidba traje približno 35 minuta, ali ono što putnike čeka po dolasku učinilo je ovo nekada mirno ostrvo poznatim daleko izvan granica Japana.

Mačke su godinama bile daleko brojnije od ljudi.

Prema podacima Udruženja za razvoj japanskih ostrva u prefekturi Ehime, Aošima je pre desetak godina doživela pravi turistički bum nakon što je postala poznata kao „ostrvo mačaka“. U tom periodu na njoj je živelo oko 200 mačaka, a godišnje je dolazilo oko 5.000 posetilaca.

Od mirnog ostrva do svetske atrakcije

Fotografije desetina mačaka okupljenih oko male luke proširile su se internetom i društvenim mrežama, a Aošima je postala jedno od najpoznatijih japanskih „ostrva mačaka“.

Posetioci su počeli da pristižu ne samo iz različitih delova Japana već i iz inostranstva.

Zvanični podaci grada Ozu pokazuju da su među posetiocima godinama bili i turisti iz drugih zemalja, a lokalne vlasti su u jednom trenutku beležile dolaske iz Hongkonga i Tajvana.

Međutim, današnja Aošima je mirnija nego u vreme najvećeg turističkog buma.

Zbog nastojanja da se uspostavi održiva ravnoteža između životinja i malobrojnih stanovnika, sproveden je program sterilizacije mačaka. Njihov broj se od tada postepeno smanjuje.

Ovde nema ni prodavnice

Putovanje na Aošimu zahteva malo više planiranja nego običan turistički izlet.

Na ostrvu nema prodavnica ni automata za piće, pa grad Ozu savetuje posetiocima da sve što im je potrebno ponesu sa sobom.

Brod koji povezuje Nagahamu i Aošimu saobraća dva puta dnevno. Prema aktuelnom redu vožnje, ukupan broj putnika koji tokom dana mogu da stignu na ostrvo ograničen je na 34, a stanovnici ostrva imaju prednost.

Posetiocima se takođe skreće pažnja da poštuju privatnost meštana i njihov svakodnevni život.

Mačke su promenile sudbinu malog ostrva

Iza simpatičnih fotografija krije se i priča o problemu sa kojim se suočavaju mnoga mala japanska ostrva.

Broj stanovnika Aošime decenijama se smanjivao, a stanovništvo je postajalo sve starije. Prema popisu iz 2020. godine, na ostrvu je živelo svega pet stanovnika u tri domaćinstva.

Mačke su, međutim, učinile da ime ovog malog mesta stigne do ljudi širom sveta.

Zato danas postoji neobičan kontrast. Dok ljudi na Aošimi postaju sve malobrojniji, njeni četvoronožni stanovnici ostaju razlog zbog kojeg turisti i dalje prelaze more da bi proveli nekoliko sati na malom japanskom ostrvu koje je svet upoznao kao carstvo mačaka.

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