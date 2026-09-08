" UZ SVU NEPRAVDU MORAMO DA BUDEMO RACIONALNI" Vučić: Ne dozvolimo emocijama da nadvladaju

U OBRAĆANjU javnosti predsednik Aleksandar Vučić dodao je da je najveći broj ljudi na sahrani srpskog generala Ratka Mladića bio iz Beograda i centrane Srbije.

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- Zato što 35 godina optužuju Srbiju i srpski narod za sve, a jedino Srbi nisu rušili Jugoslaviju - kaže Vučić.

Podsetio je na nepravde prema Srbima, te da to nije bilo dovoljno već su napali i Srbiju zbog Kosova i Metohije i Crne Gore. Podseća na to kako varaju Srbe u pogledu Dejtona, Briselskih sporazuma...

- Prvi put je na nečijoj sahrani, posle Leke Rankovića, čuli ste aplauze, a to nagoveštava nešto što ja želim da sprečim. Kad se to desilo kod Leke Rankovića znali smo da će nas te emocije voditi ka sukobu. Ja ne želim nikakvo drugo poluvreme ovde. Nama je mir najpotrebniji. Srpskom narodu kažem da moramo sebe da spustimo, da se ponašamo racionalno, da ne dozvolimo svojim emocijama da nadvladaju. Problem je što uz svu nepravdu moramo da budemo racionalni i da budemo svojim radom ispred svih u regionu. Zato pokušavaju svi da nas slome. Daću sve od sebe da sačuvamo stabilnost. Da li znam koliko je nepravde i da li razumem vapaj srpskog naroda koji traži više poštovanja za sebe i da ne bude gažen? Pa, to razume svaki čovek u našoj zemlji - naveo je on.