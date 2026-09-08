KROV NAD GLAVOM ZA JOŠ 17 SOMBORSKIH PORODICA: Dodeljen novac za kupovinu kuće na selu
Zahvaljujući konkursu Ministarstva za brigu o selu još 17 porodica dobilo je svoj novi dom u selima koja pripadaju teritoriji Grada Sombora.
Sredstva za sufinansiranje kupovine seoske kuće sa okućnicom dobili su Aleksandar Računica, Jovana Čuvardić, Slađana Vitas i Marijana Milanković za kupovinu kuća u Stanišiću, Milan Nikolić i Nemanja Tepavac za kupovinu kuća u Telečkoj, Dragana Kovčin i Ranko Novaković za kupovinu kuća u Staparu, David Soboćan i Dana Đukić za kupovinu kuće u Aleksi Šantiću, Suzana Grbić Šandor za kupovinu kuće u Svetozaru Miletiću, Marina Milanko za kupovinu kuće u Rićici, Slavica i Marko Gvojić za kupovinu kuće u Kljajićevu, Mirjana i Đorđo Stanković za kupovinu kuće u Čonoplji, Kristina Horvat i Jovan Čonka za kupovinu kuće u Doroslovu, Milanka i Goran Markov za kupovinu kuće u Staparu i Slobodanka Nikolić i Boris Šakić za kupovinu kuće u Bačkom Monoštoru.
Na teritoriji Grada Sombora, dodelom novih 17 seoskih kuća sa okućnicom, u okviru konkursa Ministarstva za brigu o selu, do sada je kupljeno ukupno 289 kuća.
Preporučujemo
PRSKAJU KANALE OKO VRŠCA: Suzbijanje larvi komaraca iz aviona 10. septembra
08. 09. 2026. u 17:53
I MEŠTANI SE BORE PROTIV VATRENE STIHIJE: Požar kod Vladičinog Hana, sve ekipe na terenu
08. 09. 2026. u 17:44
DRUŽENjE SA PENZIONERIMA: Podrška od države i grada Vranja
08. 09. 2026. u 17:20
BOJEVO GAĐANjE KOD VRŠCA: Od 10. septembra do 2. novembra ne idite oko Velikog kamenoloma
08. 09. 2026. u 17:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)