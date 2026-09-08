Srbija

KROV NAD GLAVOM ZA JOŠ 17 SOMBORSKIH PORODICA: Dodeljen novac za kupovinu kuće na selu

Jelena Lemajić

08. 09. 2026. u 16:58

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Zahvaljujući konkursu Ministarstva za brigu o selu još 17 porodica dobilo je svoj novi dom u selima koja pripadaju teritoriji Grada Sombora.

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА ЈОШ 17 СОМБОРСКИХ ПОРОДИЦА: Додељен новац за куповину куће на селу

foto Grad Sombor

Sredstva za sufinansiranje kupovine seoske kuće sa okućnicom dobili su Aleksandar Računica, Jovana Čuvardić, Slađana Vitas i Marijana Milanković za kupovinu kuća u Stanišiću, Milan Nikolić i Nemanja Tepavac za kupovinu kuća u Telečkoj, Dragana Kovčin i Ranko Novaković za kupovinu kuća u Staparu, David Soboćan i Dana Đukić za kupovinu kuće u Aleksi Šantiću, Suzana Grbić Šandor za kupovinu kuće u Svetozaru Miletiću, Marina Milanko za kupovinu kuće u Rićici, Slavica i Marko Gvojić za kupovinu kuće u Kljajićevu, Mirjana i Đorđo Stanković za kupovinu kuće u Čonoplji, Kristina Horvat i Jovan Čonka za kupovinu kuće u Doroslovu, Milanka i Goran Markov za kupovinu kuće u Staparu i Slobodanka Nikolić i Boris Šakić za kupovinu kuće u Bačkom Monoštoru.

Na teritoriji Grada Sombora, dodelom novih 17 seoskih kuća sa okućnicom, u okviru konkursa Ministarstva za brigu o selu, do sada je kupljeno ukupno 289 kuća.

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