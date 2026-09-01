SILOM PRILIKA BESPLATAN PARKING: Pao sistem za naplatu u Leskovcu
Parkiranje u Leskovcu je, silom prilika, postalo besplatno jer je došlo do pada sistema za naplatu, ali se vozači upozoravaju da vozilo za odnošenje nepropisno parkiranih vozila radi, pa vozači treba da vode računa gde ostavljaju svoje automobile.
To se posebno odnosno na mesta gde je parkiranje zabranjeno, kao i na rezervisana parking mesta. Na slobodnim mestima parking je u utorak praktično bio besplatan, jer korisnici nisu bili u mogućnosti da plate parkiranje SMS-om.
Građani će o ponovnom uspostavljanju sistema naplate biti blagovremeno obavešteni.
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