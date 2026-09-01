Srbija

CRVENI KRST DESPOTOVAC: Akcija „Bezbednost dece u saobraćaju“

Зорана Рашић
Zorana Rašić

01. 09. 2026. u 12:16

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PRVI dan nove školske godine i polazak prvaka u školu bio je znak da despotovački Crveni krst organizuje niz aktivnosti u okviru akcije „Bezbednost dece u saobraćaju“ koja traje od 1. do 4. septembra.

ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ: Акција „Безбедност деце у саобраћају“

Foto: Crveni krst Despotovac

Mladi volonteri Crvenog krsta bili su danas ispred Osnovne škole „Despot Stefan Visoki“  i  pomagali učenicima da bezbedno pređu ulicu, skrećući im pažnju da treba da obrate veliku pažnju na saobraćaj na putu do škole.  

Ova akcija izmamila je osmehe roditelja koji su bili sa svojim prvacima, a Crveni krst Despotovac pokazao je još jednom da je jedan od njihovih ciljeva briga o bezbednosti najmlađih i edukacija o tome kako se odgovorno ponašati na ulici.

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