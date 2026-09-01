STIHIJA POD KONTROLOM: Nastavlja se gašenje požara na Stolovima
Požar na tri od ukupno četiri lokacije na Stolovima poviše Kraljeva je lokalizovan, dok je vatrena stihija na preostalom požarištu pod kontrolom.
U gašenju prizemnog požara na veoma nepristupačnom, kamenitom terenu angažovano je ukupno 22 vatrogasaca-spasilaca iz Kraljeva, Užica, Novog Pazara, Prijepolja i Niša sa ukupno osam vozila, kao i pripadnici lokalnih DVD i radnici „Srbijašuma“ sa svojom mehanizacijom.
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