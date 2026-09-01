Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: U četvrtak radovi na mreži u opštini Golubac

Dušanka Novković

01. 09. 2026. u 10:37

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GOLUBAC – U četvrtak, 3. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Golubac ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: У четвртак радови на мрежи у општини Голубац

D.N.

U periodu od 6.30 do 14.30, struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice i Ključ. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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