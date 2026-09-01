RADOVI U GRADU I U SELIMA: Izmene režima saobraćaja u Rudaru, Mrštanu i centru Leskovca

Zbog radova na rehabilitaciji saobraćajnica u leskovačkim selima Rudare i Mrštane obustavljen je saobraćaj, kao i u delu Ulici Pana Đukića, u centru grada, zbog izgradnje novog toplovoda.

I. Mitić

Radovi na sanaciju oštećenih asfaltnih površina u Mrštanu i Rudaru, do čega je došlo usled izgradnje kanalizacione mreže, trebalo bi da traju dvadesetak dana, pa se meštani upućuju na alternativne putne pravce, dok se vozačima savetuje dodatni oprez tokom izvođenja planiranih radova.

U delu Ulice Pana Đukića, od raskrsnice sa Mlinskom do raskrsnice sa Ulicom Maksima Kovačevića, zbog iskopa i polaganja cevi primarnog toplovoda, saobraćaj će biti u potpunom prekidu najkasnije do 15. septembra, a građanima je, iz JKP „Toplana“ upućen apel da se pridržavaju privremene saobraćajne signalizacije.