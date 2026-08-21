TRESLA SE SRBIJA: Preplašeni građani odmah istrčali iz kuća

ZEMLjOTRES jačine 3 stepena Rihtera pogodio je rano jutros Srbiju, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Foto: AI generated/Gemini

Kako prenosi RSZ, zemljotres se dogodio u 2 časa i 19 minuta u Novom Pazaru, a na dubini od 2 kilometra.

S obzirom na naznačenu jačinu, mala je verovatnoća da je zemljotres izazvao neku materijalnu štetu, ali u ovom momentu nema jasnih informacija o tome.

Posebno su ga osetili stanovnici naselja Lug u Novom Pazaru, gde su pojedini građani nakon podrhtavanja izašli na terase i ispred svojih kuća, preneo je Blic.

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