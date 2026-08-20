VAŽNO ZA JAGODINSKE PČELARE: Danas i sutra tretman komaraca i krpelja na području Grada
KAKO je građane obavestila Gradska uprava za finansije, privredu, komunalne delatnosti i investicije, na teritoriji Grada Jagodine 20. i 21. avgusta biće sproveden tretman suzbijanja komaraca i krpelja.
Prskanje komaraca sa zemlje obaviće se večeras od 20 do 23 časa i sutra od 5 do 9, dok će tretman protiv krpelja biti sproveden u petak u periodu od 15 do 19 časova.
Pčelari bi trebalo da preduzmu neophodne mere kako bi zaštitili pčelinja društva, a ukoliko košnice nije moguće izmestiti van zone tretmana komaraca, noć pre toga trebalo bi ih zatvoriti.
Važno je i da se pčelama obezbedi čista pijaća voda. Takođe je preporuka da se operu poletne daske na košnicama nakon što tretman komaraca i krpelja bude završen.
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