DO 1. SEPTEMBRA KAO NOVA: Gradonačelnica Smedereva u poseti školi „Despot Đurađ“
U Tekstilno-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi „Despot Đurađ“, nekadašnjoj Ekonomskoj školi, u završnoj je fazi energetska sanacija objekta.
Reč je o značajnom infrastrukturnom projektu koji zajednički finansiraju Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Smederevo, a vrednost radova je 35, 7 miliona dinara.
Radovima su, pored ostalog, obuhvaćeni termoizolacija međuspratne konstrukcije tavana, fasadnih zidova sa spoljne strane, ravnih krovova, kao i radovi koji se odnose na mašinske instalacije.
Da li će sve biti gotovo na vreme proverila je u četvrtak gradnačelnica Smedereva, Jasmina Vojinović.
-Ovo je još jedan dokaz da kada radimo zajedno sa resornim ministarstvima i uz podršku države ne postoje prepreke koje ne možemo da savladamo. Samo dva meseca nakon što smo započeli sveobuhvatnu energetsku sanaciju ove škole, radovi se uspešno privode kraju. Ova obrazovna ustanova će novu školsku godinu dočekati u potpuno novom, modernom ruhu. Grad Smederevo kontinuirano vodi brigu o svim školama na teritoriji grada. Naš cilj je da one budu modernizovane, savremeno opremljene i da pruže vrhunske uslove za učenje i rad, navodi gradonačelnica.
Projekat se realizuje u okviru Nacionalnog programa energetske sanacije objekata od javnog značaja, a njegov osnovni cilj je povećanje energetske efikasnosti objekta, smanjenje potrošnje energenata i unapređenje uslova rada i boravka u školi.
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